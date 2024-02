Formula 1, svelata la nuova Ferrari. Il Club di Caprino a Maranello - Foto

Classica livrea rossa, attraversata da bande bianche e gialle, mentre diminuiscono le tonalità di nero. La Ferrari ha presentato martedì 13 febbraio la nuova SF-24, la vettura con cui la scuderia Ferrari, e in particolare i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, affronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain.

Le prime immagini della nuova monoposto

«Presenti con lo scudo»

Anche se la presentazione della nuova monoposto del Cavallino è arrivata con un video, una nutrita rappresentanza della Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco ha deciso ugualmente di raggiungere Maranello (Modena). A guidarla il presidente Paolo Magni: «Siamo venuti in una trentina perché non c’è niente di più bello di una giornata a Maranello in compagnia degli amici, anche se fuori dalla fabbrica. Abbiamo portato con noi anche lo scudo da 17 metri per 21. L’abbiamo aperto quando i piloti sono in usciti in auto per farli passare sotto».

(Foto di Instagram/Scuderiaferrari)

Nonostante le dimensioni, il trasporto del drappo è meno complicato di quanto si possa pensare: «Essendo realizzato in un tessuto leggero riusciamo a trasportarlo in una valigia. Contiene gli autografi di molti piloti ed ingegneri e l’abbiamo portato anche ai test di Barcellona. A furia di tirare a volte si strappa in alcuni punti ma poi mia mamma lo cuce. Fa tutto lei da sola».

Paolo Magn i Magni non può esimersi dal dare un giudizio sulla SF-24: «L’abbiamo vista online, come tutte le Ferrari è bellissima. I commenti qui fuori dalla fabbrica, dove stazionano un centinaio di appassionati, sono positivi, è piaciuta a tutti. Hanno apportato dei cambiamenti, delle migliorie, almeno da quanto hanno dichiarato, i parametri che risultano al simulatore sono superiori ai precedenti. Certo, gli avversari non sono stati fermi ma penso che con l’arrivo di Frédéric Vasseur come Team Principal si stia lavorando in modo competitivo, hanno cambiato la metodologia di lavoro».

«La Red Bull sembra imbattibile»

Malgrado la passione, però, anche Magni è convinto che tornare a vincere il Mondiale Piloti, che alla Ferrari manca dal 2007 quando si impose Kimi Raikkonen, sia difficile: «La Red Bull pare imbattibile, ma mai dire mai. Nel tifoso la speranza alberga sempre, vedremo al primo Gran Premio. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera».

L’anno scorso la Ferrari conquistò un solo GP ma Magni è fiducioso: «Non firmerei per vincere 3 gare, affinché sia una stagione soddisfacente dovremmo vincere almeno 5 o 6 GP e conquistare il 2° posto nel Costruttori. Certo, non sappiamo con che spirito corra quest’anno Carlos Sainz e come potrà la Ferrari dargli delle evoluzioni sapendo che poi andrà via a fine anno. A mio avviso dovrebbero bloccare il mercato piloti, non si dovrebbe poter dichiarare i passaggi di team fino a 2 mesi prima dalla fine della stagione».

Al suo posto, nel 2025, la Ferrari schiererà Lewis Hamilton: «Una scelta commerciale. Dovrà essere di aiuto a Charles Leclerc ma dubito venga a fare il numero due. Io avrei tenuto entrambi i piloti, era sufficiente ingaggiare ingegneri di alto livello. Quando Leclerc arrivò c’era entusiasmo mentre questa notizia non ci soddisfa, la maggior parte dei soci non è favorevole all’arrivo di Hamilton anche se poi quando mettono la tuta rossa diventano dei nostri».

