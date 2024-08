«Forza Scamacca»: lo striscione dei tifosi dell’Atalanta fuori dallo stadio

Quando Scamacca è diventato un calciatore dell’Atalanta, nessuno avrebbe potuto immaginare quello che è poi successo nei mesi successivi. Inutile negare le perplessità dei primi tempi, spesso ingenerose, soprattutto quando legate a poco precisati «atteggiamenti». Bergamo si è innamorata di Scamacca perché Scamacca l’ha conquistata. Con i suoi gol, ma soprattutto con i suoi sorrisi, la sua semplicità. Un centravanti che esplode di gioia per i gol dei compagni, ma non si scompone quando è lui a sfondare la porta avversaria. Nemmeno ad Anfield, dopo la doppietta: «Visto? Ne ho fatti due», dice al settore ospiti in delirio, con quegli occhi che parlano di riscatto.

Il pubblico atalantino ha sempre amato questi calciatori, di classe e un po’ dannati, coccolandoli nei momenti più difficili. Non è un caso che tanti ragazzi di talento abbiano ritrovato serenità e risultati qui, a Bergamo. Scamacca è l’esempio più recente. E la tristezza della piazza per l’infortunio rimediato a Parma si percepisce: non tanto per le difficoltà di campo che avrà l’Atalanta, ma per il dispiacere umano nei confronti di un ragazzo che avrebbe meritato la Supercoppa, la Champions da protagonista.