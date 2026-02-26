Fra sorteggio e Sassuolo, l’Atalanta riprende a lavorare venerdì a Zingonia

Venerdì 27 febbraio l’Atalanta conoscerà il nome della sua avversaria negli ottavi di finale della Champions League: il sorteggio si svolgerà a Nyon alle 12. Dopo la mirabolante impresa dei playoff, in cui i nerazzurri hanno «ribaltato» il Borussia Dortmund con il 4-1 della New Balance Arena, le opzioni sono Arsenal o Bayern Monaco, ovvero le prime in classifica di Premier League inglese e Bundesliga tedesca. Andata il 10 o 11 marzo a Bergamo, ritorno il 17 o 18 in trasferta.

Assenti solo Raspadori e De Ketelaere

Sempre venerdì 27, dopo il giorno di meritata pausa seguente al match di Champions, la squadra riprenderà a lavorare in vista del match di campionato che la vedrà ospite del Sassuolo domenica alle 15: in programma una seduta pomeridiana. Per la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia, Palladino dovrà ancora rinunciare a De Ketelaere e Raspadori: il rientro è previsto a marzo inoltrato per il primo (che rischia di saltare gli ottavi di Champions), un po’ prima per il secondo. Il resto della squadra è a disposizione. Da Ederson a Djimsiti fino a Krstovic (nonostante la ferita rimediata col Dortmund), sono parecchi i giocatori che sperano di tornare tra i titolari.