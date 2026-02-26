Burger button
Sport / Bergamo Città Giovedì 26 Febbraio 2026

Fra sorteggio e Sassuolo, l’Atalanta riprende a lavorare venerdì a Zingonia

CALCIO. Dopo l’impresa col Dortmund, la prossima avversaria negli ottavi di Champions sarà l’Arsenal o il Bayern Monaco. Serie A: domenica 1 marzo a Reggio Emilia.

Berat Djimsiti (a sinistra) e Lazar Samardzic esultano dopo il rigore segnato al 98’ dal fantasista serbo contro il Borussia Dortmund
(Foto di Afb)

Venerdì 27 febbraio l’Atalanta conoscerà il nome della sua avversaria negli ottavi di finale della Champions League: il sorteggio si svolgerà a Nyon alle 12. Dopo la mirabolante impresa dei playoff, in cui i nerazzurri hanno «ribaltato» il Borussia Dortmund con il 4-1 della New Balance Arena, le opzioni sono Arsenal o Bayern Monaco, ovvero le prime in classifica di Premier League inglese e Bundesliga tedesca. Andata il 10 o 11 marzo a Bergamo, ritorno il 17 o 18 in trasferta.

Assenti solo Raspadori e De Ketelaere

Sempre venerdì 27, dopo il giorno di meritata pausa seguente al match di Champions, la squadra riprenderà a lavorare in vista del match di campionato che la vedrà ospite del Sassuolo domenica alle 15: in programma una seduta pomeridiana. Per la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia, Palladino dovrà ancora rinunciare a De Ketelaere e Raspadori: il rientro è previsto a marzo inoltrato per il primo (che rischia di saltare gli ottavi di Champions), un po’ prima per il secondo. Il resto della squadra è a disposizione. Da Ederson a Djimsiti fino a Krstovic (nonostante la ferita rimediata col Dortmund), sono parecchi i giocatori che sperano di tornare tra i titolari.

