Freuler e de Roon inseparabili Zapata con Palomino, il Papu a Ibiza

Anche in vacanza, l’Atalanta fa squadra: Freuler con de Roon, Zapata con Palomino, Caldara con l’ex Mancini, parecchi dei nerazzurri hanno scelto di muoversi in coppia con i compagni.

Freuler e de Roon sono inseparabili non solo sul campo: dalla mediana atalantina, si sono spostati, insieme, sulle spiagge della Sardegna. I due non esagerano con le foto da social, ma ci pensano le compagne: Ricarda de Roon e soprattutto Kiki Freuler postano scatti di cene di gruppo e di momenti in spiaggia, a Porto Rotondo, con la più piccola di casa de Roon, Bo.