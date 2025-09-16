Fubal, c’è una coppia al comando: in sedici hanno azzeccato il risultato

In occasione di Atalanta-Lecce, terminata 4-1 per i nerazzurri di Ivan Juric, ha preso il via la nuova edizione di Fubal. Volete già entrare in clima partita e fare il vostro pronostico della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, prevista per mercoledì sera 17 settembre alle 21? Ora potete iniziare a inserire le vostre previsioni. Potete modificarle quante volte volete.

La classifica

Abbiamo già una coppia in testa alla classifica generale, che in questo avvio coincide con quella mensile e, fino a gennaio, anche con quella d’andata: Gianluigi Cortinovis e AlfSaadek guidano con ben dieci punti, tallonati da un folto gruppetto a quota nove composto da Sergio Bonzani, Dario Vailati, Valerio Oberti, Luca Mangili, Andrea Lanfranco, Samuel Limonta ed Elisa Mapelli. In tantissimi poi a seguire. Luca Barcella e AlfSaadek guidano, con sette punti, la classifica speciale legata a chi indovina più marcatori.

Sono stati 1.331 i pronostici inseriti per la sfida contro i salentini di domenica. C’era ottimismo nel pre partita: ben 1.217 partecipanti hanno indovinato l’esito di vittoria. In sedici hanno azzeccato il risultato esatto, mentre quello più inserito, nelle previsioni, è stato il 2-0 per l’Atalanta, indicato in 366 pronostici.