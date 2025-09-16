Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025
Fubal, c’è una coppia al comando: in sedici hanno azzeccato il risultato
IL CONCORSO DE L’ECO. Per la partita contro il Lecce sono stati inseriti 1.331 pronostici. Da martedì 16 settembre via alle previsioni di Psg-Atalanta.
In occasione di Atalanta-Lecce, terminata 4-1 per i nerazzurri di Ivan Juric, ha preso il via la nuova edizione di Fubal. Volete già entrare in clima partita e fare il vostro pronostico della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, prevista per mercoledì sera 17 settembre alle 21? Ora potete iniziare a inserire le vostre previsioni. Potete modificarle quante volte volete.
La classifica
Abbiamo già una coppia in testa alla classifica generale, che in questo avvio coincide con quella mensile e, fino a gennaio, anche con quella d’andata: Gianluigi Cortinovis e AlfSaadek guidano con ben dieci punti, tallonati da un folto gruppetto a quota nove composto da Sergio Bonzani, Dario Vailati, Valerio Oberti, Luca Mangili, Andrea Lanfranco, Samuel Limonta ed Elisa Mapelli. In tantissimi poi a seguire. Luca Barcella e AlfSaadek guidano, con sette punti, la classifica speciale legata a chi indovina più marcatori.
Sono stati 1.331 i pronostici inseriti per la sfida contro i salentini di domenica. C’era ottimismo nel pre partita: ben 1.217 partecipanti hanno indovinato l’esito di vittoria. In sedici hanno azzeccato il risultato esatto, mentre quello più inserito, nelle previsioni, è stato il 2-0 per l’Atalanta, indicato in 366 pronostici.
Il migliore in campo è stato De Ketelaere, in testa ai pronostici anche nel pre gara, indicato da ben 364 partecipanti
Ad aprire le marcature, nel primo tempo, è stato Scalvini, il cui gol è stato indicato 42 volte nei pronostici. Autore di una doppietta De Ketelaere, inserito 864 volte nelle marcature. Il gol di Zalewski previsto 144 volte. A secco Krstovic, ex di giornata, su cui i lettori confidavano: con 994 «voti» è stato il più inserito tra i marcatori nei pronostici. Il migliore in campo è stato De Ketelaere, in testa ai pronostici anche nel pre gara, indicato da ben 364 partecipanti. Zero è il numero dei cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta: hanno indovinato in 166.
