Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

Fubal, c’è una coppia al comando: in sedici hanno azzeccato il risultato

IL CONCORSO DE L’ECO. Per la partita contro il Lecce sono stati inseriti 1.331 pronostici. Da martedì 16 settembre via alle previsioni di Psg-Atalanta.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il logo di Fubal
Il logo di Fubal

In occasione di Atalanta-Lecce, terminata 4-1 per i nerazzurri di Ivan Juric, ha preso il via la nuova edizione di Fubal. Volete già entrare in clima partita e fare il vostro pronostico della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, prevista per mercoledì sera 17 settembre alle 21? Ora potete iniziare a inserire le vostre previsioni. Potete modificarle quante volte volete.

La classifica

Abbiamo già una coppia in testa alla classifica generale, che in questo avvio coincide con quella mensile e, fino a gennaio, anche con quella d’andata: Gianluigi Cortinovis e AlfSaadek guidano con ben dieci punti, tallonati da un folto gruppetto a quota nove composto da Sergio Bonzani, Dario Vailati, Valerio Oberti, Luca Mangili, Andrea Lanfranco, Samuel Limonta ed Elisa Mapelli. In tantissimi poi a seguire. Luca Barcella e AlfSaadek guidano, con sette punti, la classifica speciale legata a chi indovina più marcatori.

Sono stati 1.331 i pronostici inseriti per la sfida contro i salentini di domenica. C’era ottimismo nel pre partita: ben 1.217 partecipanti hanno indovinato l’esito di vittoria. In sedici hanno azzeccato il risultato esatto, mentre quello più inserito, nelle previsioni, è stato il 2-0 per l’Atalanta, indicato in 366 pronostici.

Il migliore in campo è stato De Ketelaere, in testa ai pronostici anche nel pre gara, indicato da ben 364 partecipanti

Ad aprire le marcature, nel primo tempo, è stato Scalvini, il cui gol è stato indicato 42 volte nei pronostici. Autore di una doppietta De Ketelaere, inserito 864 volte nelle marcature. Il gol di Zalewski previsto 144 volte. A secco Krstovic, ex di giornata, su cui i lettori confidavano: con 994 «voti» è stato il più inserito tra i marcatori nei pronostici. Il migliore in campo è stato De Ketelaere, in testa ai pronostici anche nel pre gara, indicato da ben 364 partecipanti. Zero è il numero dei cartellini gialli estratti nei confronti dell’Atalanta: hanno indovinato in 166.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Tempo libero
Giochi d'azzardo, Lotterie
De Ketelaere
Gianluigi Cortinovis
Luca Barcella
Luca Mangili
Ivan Juric
Atalanta
Lecce