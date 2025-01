Fubal, c’è la prima classifica. E martedì arriva il secondo codice

Fubal è partito con Udinese-Atalanta. Creati 1.299 pronostici all’esordio, possiamo dare un primo sguardo alla classifica generale: in vetta, con nove punti, c’è il lettore Stefano Passera. Seguono, a sei punti, Danillo Brioli, Alessandro Gamba, Marco Personeni, Nucci Fiorendi e un lettore che non compare con nome e cognome (solo joint-map, il nickname). A quota cinque, Fabrizio Capoferri. Poi in parecchi a quota quattro, tre e uno. Fino a fine mese la classifica mensile combacia con quella generale. Senza gol atalantini, la classifica speciale di chi indovina più marcatori non ha punti assegnati. Tutti i lettori citati in precedenza sono a quota 5 in vetta alla classifica speciale legata a chi indovina più risultati. Nella classifica legata a chi indovina più volte il migliore in campo, sono a 3 punti tutti i 146 lettori che hanno indicato Carnesecchi.

I punteggi

Come vengono calcolati i punteggi? Per ogni esito espresso correttamente (vittoria, pareggio, sconfitta), verrà dato un punto. Cinque per ogni risultato esatto corretto. I marcatori individuati correttamente danno punti diversi in base al ruolo: uno per gli attaccanti, due per i centrocampisti, quattro per i difensori, otto per un autogol avversario, venti per un gol del portiere. Chi riesce ad individuare la sequenza dei marcatori ha un bonus: un punto per il primo marcatore individuato, tre per aver individuato correttamente i primi due, cinque punti per la successione corretta di tutti e tre. Se individuate il corretto migliore in campo dell’Atalanta, decretato dalle pagelle del giornale, ricevete tre punti.

