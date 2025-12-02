Fubal, la nuova classifica di dicembre al via con la Coppa Italia

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta di mister Palladino. Dopo il 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte, i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Fiorentina. Il match contro i viola, oltre che importantissimo per aver rilanciato l’Atalanta in classifica, tornata a vincere in Serie A dopo lo 0-3 di Torino del 21 settembre, è fondamentale anche in ottica Fubal visto che ha sancito la chiusura della classifica mensile di novembre.

La classifica di novembre

Franco Briolini colleziona ben nove punti contro la Fiorentina, dopo i tre messi a segno in settimana in Champions League, raggiunge quota 32 ed è in vetta alla classifica di novembre. Mario Apicella, grazie a cinque punti conquistati contro l’Eintracht Francoforte, guidava la graduatoria fino a prima di domenica sera: con la viola colleziona solo due punti e, con 31 in totale, si accontenta del secondo posto. Luca Aceti fa 13 in due gare - cinque in Champions League e ben otto contro la Fiorentina -, fa un bel balzo, chiude novembre a 29 ed è sul gradino più basso del podio. Anche Damiano Foresti di punti ne ha 29, ma ha indovinato meno marcatori di Luca che per questo lo precede. Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: due posti in pitch view per il primo classificato; una maglia Atalanta 2025/26 autografata al secondo; un pallone firmato dalla squadra al terzo. I nerazzurri tornano in campo già domani per la gara di Coppa Italia con il Genoa, la prima partita di dicembre. Pronosticate e provate a ritagliarvi un posto sul podio mensile, è importante partir bene fin da subito. Giocare a Fubal è gratis: è sufficiente la registrazione su fubal.ecodibergamo.it.

Fubal web

(Foto di Carlo Canavesi)

Le altre graduatorie

Nella graduatoria generale, che fino a inizio gennaio coincide con quella d’andata, Maurizio Ranica ottiene otto punti, va a 69 e consolida il primo posto. Otto punti li mette a segno anche Albergo Carona che, da terzo, passa al secondo posto con 63, mantenendo una certa distanza da Maurizio. Franco Colleoni conquista ben undici punti, raggiunge quota 61 condivisa con Jacopo Gallizioli che, invece, incrementa solo di due punti e scivola dal secondo al quarto posto. Nella graduatoria speciale dei risultati, c’è un gruppetto di tre partecipanti a 25, ma in vetta c’è Giovanni Scaglia che ha una media punti migliore. Giuseppe Ruggeri, con 17 punti, guida la classifica marcatori. In cinque a quota 12 nella classifica top player, ma è Rosa Belotti a guidare vista la miglior media punti.

I pronostici dei lettori

1109 i pronostici inseriti per Atalanta-Fiorentina. Nel pre gara prevaleva un fortissimo ottimismo: ben 1006 lettori indovinano la vittoria (85 pareggi e 18 sconfitte). Il 2-0 è il risultato più inserito: azzeccano in 282. La sblocca Kossounou e la sua rete è pronosticata 16 volte. Lookman marcatore è una scelta ben più comune: è il secondo più inserito con 876 «voti». De Ketelaere è il migliore ed è anche il più scelto nel pre partita, 341 volte. In 422 indovinano il numero dei cartellini gialli.