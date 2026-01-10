Fumagalli, doppia medaglia a St. Moritz in skeleton: bronzo in Cdm e argento europeo

Alessandra Fumagalli si è messa al collo le prime due medaglie internazionali della sua «seconda vita» sportiva, quella dello skeleton (in passato è stata medagliata in atletica leggera con la Bg 59 nel salto con l’asta). È successo nella sfida mixed team (squadra mista) di Coppa del Mondo a St. Moritz: ad affiancare la 27enne di Redona in forza all’Esercito è stato Amedeo Bagnis, 26enne piemontese di Casale Monferrato. La classifica finale ha visto il successo dell’equipaggio di Cina1 (2’26”19); seconda Germania2 (2’26”35) e terzi gli azzurri, che hanno chiuso a 29 centesimi di distacco. La prova è valsa anche l’argento continentale, dal momento che sul budello di ghiaccio elvetico si assegnavano anche i titoli europei.