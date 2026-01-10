Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Fumagalli, doppia medaglia a St. Moritz in skeleton: bronzo in Cdm e argento europeo

VERSO LE OLIMPIADI. La prova in Svizzera assegnava infatti anche i titoli continentali. La 27enne di Redona compie un passo quasi decisivo verso l’Olimpiade di Milano-Cortina.

Gli azzurri Alessandra Fumagalli (27enne di Redona) e Amedeo Bagnis festeggiano sul podio di St. Moritz
(Foto di Fisi)

Cortina d’Ampezzo

Alessandra Fumagalli si è messa al collo le prime due medaglie internazionali della sua «seconda vita» sportiva, quella dello skeleton (in passato è stata medagliata in atletica leggera con la Bg 59 nel salto con l’asta). È successo nella sfida mixed team (squadra mista) di Coppa del Mondo a St. Moritz: ad affiancare la 27enne di Redona in forza all’Esercito è stato Amedeo Bagnis, 26enne piemontese di Casale Monferrato. La classifica finale ha visto il successo dell’equipaggio di Cina1 (2’26”19); seconda Germania2 (2’26”35) e terzi gli azzurri, che hanno chiuso a 29 centesimi di distacco. La prova è valsa anche l’argento continentale, dal momento che sul budello di ghiaccio elvetico si assegnavano anche i titoli europei.

Anche un 13° posto individuale

Prima delle due medaglie, Fumagalli aveva disputato la prova individuale, che l’ha vista chiudere al 13° posto (ottava europea al traguardo) nella sfida dominata dalla belga Kim Meylemans. Per lei altri punti pesanti in ottica ranking iridato, in cui alla vigilia dell’ultima prova di Altenberg solo un terremoto la può scalzare dai primi venti posti che valgono il pass nazione in ottica di Milano-Cortina.

