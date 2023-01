Fumagalli vuole volare sul ghiaccio: da Redona alla Coppa del Mondo

Il suo ghiaccio è già «caldo», lei sogna di farlo diventare bollente di gioia. Venerdì 13 gennaio ad Altenberg, in Germania, Alessandra Fumagalli, 23 anni di Redona, sarà in gara nella quinta prova della Coppa del Mondo di skeleton , a meno di due settimane dai Mondiali di Saint Moritz, in programma dal 26 al 29 gennaio. Ci sarà la copertura streaming dell’Ibsf, la federazione internazionale, e Alessandra si augura che ci sia un pezzo di Bergamo pronto a spingerla a distanza: «Ne avrò bisogno per giocarmela con il meglio al mondo».