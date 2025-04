Futuro Gasp: «Mai detto che sarei andato via, semmai che non avrei rinnovato»

«Non ho mai detto che vado via, ma un’altra cosa, cioè che non rinnovavo e questo è diverso». Un’altra finestra aperta sul suo futuro e quello dell’Atalanta. Lunedì 28 aprile a Coverciano, dove è stato premiato come miglior allenatore della Serie A (2023/24) dall’Ussi e dal Mcl nell’evento «Inside the Sport 2025», Gian Piero Gasperini è tornato sulla questione-panchina e sulla sua permanenza in nerazzurro, sottolineando di non aver mai parlato di addio imminente.