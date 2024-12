Gasp: «Bella serata positiva. Retegui e non Zaniolo? Aveva bisogno di giocare»

«Quella di stasera è stata sicuramente una bella serata positiva. È stata una buona gara, interpretata seriamente da subito. Siamo partiti concentrati, ci siamo riusciti, questo ha agevolato la nostra gara, ha dato modo a tutti di giocare su buon ritmi. Fino alla fine è stata una partita giocata seriamente. Per raggiungere il livello di Sofia Goggia abbiamo ancora tanta pastasciutta da mangiare, ha una determinazione straordinaria soprattutto come ha superato determinati infortuni. Noi ci rifacciamo molto alla sua tenacia: il momento è molto positivo, c’è attenzione da parte di tutti. C’è la voglia di giocare e correre». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 6-1 contro il Cesena.

La gara con l’Empoli

«Abbiamo qualche giorno per pensarci, incontriamo una buona squadra, ha fatto dei bei risultati però arriviamo con grande slancio e entusiasmo, tutte le partite sono difficili in Serie A. Siamo in un buon momento. I miei giocatori si divertono e stanno bene insieme».

Retegui preferito a Zaniolo

«Perché Retegui e non Zaniolo titolare? Aveva bisogno di giocare, era calato di condizione, stasera ha fatto un’ottima partita. Noi cerchiamo di costruire i campioni. Un esempio sono Lookman e Ederson. Speriamo non lo diventino troppo se no potrebbero portarceli via».

Possiamo migliorare ancora sul piano tecnico

«Rammarico per la sfida con il Real? No, c’è da dire che abbiamo incontrato un Real al top rispetto ad altre partite. Stiamo parlando dell’eccellenza assoluta». «Che cosa migliorare? Abbiamo tanto spirito e fiducia, anche grazie al nostro pubblico. Stiamo attraversando un ottimo periodo. Possiamo migliorare sotto diversi punti di vista ma soprattutto sotto il piano tecnico».

