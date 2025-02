Gasp: «Difficoltà in attacco, ma buona prova. Scudetto? Ci crediamo»

«In questo periodo siamo in difficoltà in attacco . Facciamo più fatica a vincere ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona ». Sono le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn alla fine della gara contro il Cagliari terminata 0-0.

Scudetto, noi ci crediamo

«Sono convinto -continua l’allenatore-, che la squadra finirà bene il girone di ritorno, che cresceremo, sperando di non avere nuove defezioni. Scudetto ? Noi ci crediamo e faremo di tutto per vincerlo».

In vista della sfida contro il Bruges

«Ci teniamo a giocarla, soprattutto per come è finita l’andata. Hanno qualità tecniche e atletiche importanti e vincere non basterà. Dopo quel finale è diventata più difficile faremo di tutto per superare il turno».