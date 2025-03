Gasp dopo il pareggio: «Abbiamo dato tutto per vincere, il campionato è lungo»

«Non siamo riusciti ad avere continuità in attacco. Un po’ per qualche errore tecnico, anche per la bravura del Venezia, erano tanti uomini vicini, non era facile superarla: abbiamo fatto qualche giocata, ma non è bastata». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro il Venezia.

«I ragazzi hanno dato tutto per vincere la partita, nonostante le difficoltà causate da un avversario davvero buono» «Quando giochiamo contro queste squadre c’è qualche difficoltà in più: adottano questo sistema di gioco, può essere una spiegazione, ma la spiegazione sta anche nel fatto che in molte situazioni non siamo riusciti a sbloccarla - ha detto -. Quello che speravamo tutti era la vittoria. I ragazzi hanno dato tutto per vincere la partita, nonostante le difficoltà causate da un avversario davvero buono».

«L’equilibrio in ogni gara è totale: le gare sono complicate. Ci dispiace per il risultato, ma non abbiamo perso e la prestazione c’è stata. Il campionato è lunghissimo».

«Questo è il calcio, che è pieno di partite combattute e giocate. C’è poco da rimproverare ai giocatori: hanno spinto e creato occasioni, contro un avversario tosto che ci ha impedito continuità nelle azioni. Se non riesci a sbloccare, corri anche dei rischi» e aggiunge: «In casa abbiamo incontrato il Torino, il Cagliari e il Venezia in cui non siamo andati in vantaggio e in due casi non abbiamo segnato. In trasferta abbiamo qualche spazio in più», la spiegazione che prova a darsi l’allenatore nerazzurro sul fattore campo un pò saltato nell’anno nuovo.

«Lookman il giocatore più vivace»

Gasperini si esprime anche sui singoli in avanti: «Lookman rimane sempre il giocatore più vivace, ha concluso parecchie volte da posizione pericolosa. Anche Retegui ha avuto occasioni. In questo momento ci sta penalizzando la mancanza di precisione in casa».