Gasp: «Il secondo tempo è stato di un altro livello»

«Il secondo tempo è stato di un altro livello. Il primo tempo invece siamo andati piano - ha spiegato il Gasp-. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol su un calcio piazzato dove ci siamo addormentati e poi abbiamo fatto tanti errori. Ho trovato un po’ di giocatori in difficoltà nei ritmi e nell’attenzione - ha aggiunto -. A volte viene il dubbio che è meglio giocare in Europa in settimana...».

«Abbiamo bisogno di mettere la massima concentrazione sul campionato e di fare prestazioni da Atalanta. Stiamo recuperando dei giocatori. Alcuni stanno facendo molto bene come Muriel e Miranchuk ». Il tecnico si è detto fiducioso per il futuro anche «se questa Salernitana è ultima, è un campionato difficile». Per quanto riguarda la prossima gara contro il Bologna , quarto e avanti di due punti: «Han fatto benissimo e la posizione che hanno è tutta meritata. Andremo con grande concentrazione e attenzione».

Muriel è in forma

Per quanto riguarda le prestazioni di Muriel, Gasperini ha detto: «Ho una stima incredibile nei suoi confronti come giocatore e come uomo. Sta attraversando un bellissimo momento e cerco di sfruttarlo il più possibile. In altri periodi non è riuscito a trovare la condizione, ma ora è al top ed è in fiducia. Fa cose che in pochi sanno fare nel nostro campionato e da solo vale il prezzo del biglietto».