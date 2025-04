Gasp: «Pre gara davvero toccante. Ma brutto approccio e presunzione »

«Credo sia normale il fatto che ciò che è successo abbia colpito tutti. Le fasi prima della gara sono state sicuramente toccanti; poi dopo entrambe le squadre hanno pensato alla gara». Lo ha dichiarato, ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini, intervenuto dopo l’1-1 maturato fra la «sua» Atalanta e il Lecce.

«Ogni squadra è diversa, non mi aspettavo un approccio così dei miei: potrei definirlo pessimo. Poi siamo riusciti ad aggiustarla: ho la sensazione che non ci sia la percezione degli obiettivi da raggiungere, sembra sia facile e dovuto arrivare in Champions e invece bisogna guardare le squadre che ci sono dietro di noi. Questa cosa che si sente è sicuramente dannosa e siamo i primi colpevoli: per me il traguardo sarebbe sicuramente importante», ha aggiunto Gasperini.

«Non m’è piaciuto il brutto approccio, anche di qualche giocatore importante. Non avevamo mai la velocità e la precisione giusta: c’è un pò di presunzione nel raggiungere un traguardo che sembra dovuto, come se le squadre dietro di noi non si stessero scannando per raggiungere la qualificazione in Champions». Così Gian Piero Gasperini a Dazn, commentando l’1-1 della sua Atalanta con il Lecce.

«L’aspetto emotivo ha pesato cento volte di più per il Lecce, quello che è successo è stato toccante per tutti. Ma le due squadre dal fischio d’inizio hanno pensato solo a giocare - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. La società ha dato piena disponibilità e abbiamo dovuto modificare il programma della settimana, ma ci sembrava assurdo dover giocare alla fine del campionato: ci siamo resi disponibili a giocare quando ce l’avrebbero detto».

«Facciamo tante partite per tanti minuti nella metà campo avversario, spesso dominiamo a lungo le partite. De Roon ha fatto una grande partita, Ederson invece non era nella miglior giornata. Sarà per la prossima, sembrava un pò affaticato - ha aggiunto Gasperini sulle prestazioni dei singoli -. Cuadrado è stato determinante, peccato abbia preso una brutta botta alla caviglia che l’ha un pò limitato. Un acquisto veramente azzeccato».