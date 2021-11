Gasp: «Sofferto troppo, dobbiamo essere più concreti»

«Abbiamo sofferto troppo per il tipo di partita, abbiamo avuto a lungo una buona superiorità e tante occasioni. Ma se non chiudi le partite, rischi sempre qualcosa nel finale. Dobbiamo essere più concreti». Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria sul campo del Cagliari per 2-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

È la vittoria numero 200 in Serie A per il tecnico, un traguardo raggiunto nell’era dei tre punti solo da Ancelotti, Allegri, Spalletti e Guidolin: «E’ un bel traguardo, spero di farne ancora tante. Non ricordo vittorie facili, anche quando c’è stato un risultato eclatante», ha detto a Sky. Sul diverso rendimento in trasferta rispetto ai match casalinghi, Gasperini vede «casualità» perché «non meritavamo alcuni risultati negativi in casa. Ma per stare nelle zone alte della classifica dobbiamo diventare più concreti anche a Bergamo», ha aggiunto, prima di soffermarsi sull’episodio del rigore assegnato e poi negato col var sul contatto di Carboni su Pasalic.