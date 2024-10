Gasp: «Zaniolo deve adeguarsi allo spirito battagliero dell’Atalanta»

«Siamo stati bravi a essere attenti e concentrati, abbiamo giocato con grande attenzione e abbiamo concesso poco, nonostante avessimo tante defezioni in difesa. Non abbiamo fatto una partita straordinaria sul piano tecnico, ma abbiamo creato tante situazioni pericolose. Siamo mancati un po' in freschezza, ma c’è anche da dire che venivamo da una sosta in cui tanti giocatori erano stati via». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Venezia (2-0 il risultato finale).

Retgui determinato

Retegui sicuramente è un giocatore che apprezzavamo anche prima e per quello fatto nel Genoa, poi ci auguravamo tutti che potesse avere una bella evoluzione. È anche vero che la squadra lo mette nelle condizioni migliori per essere decisivo, devo dire che lo fa anche con grande qualità. È arrivato molto determinato. Quelle poche cose che gli chiedevamo le ha messe subito in campo».

La sostituzione di Lookman

«Lookman è uscito perché faticava molto a rientrare, non riusciva a giocare per la squadra. In quel momento il Venezia era cresciuto, c’era il rischio di fare una partita come il Como, avevamo più bisogno di legare la squadra».

Zaniolo e lo spirito nerazzurro