Gasperini: «Atalanta in crescita, miglior gara di De Ketelaere»

«Stiamo bene, siamo in crescita anche nei singoli. Mancava Koopmeiners, ma abbiamo fatto un primo tempo molto buono. Era una partita non facile, contro una squadra tecnica ma anche fisica. Abbiamo chiuso il primo tempo avanti 2-0, abbiamo dimostrato la nostra forza ». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-0 contro l’Udinese.

«Solidità difensiva? Abbiamo molto filtro da centrocampo - ha aggiunto il mister nerazzurro -. L’inserimento di Kolasinac ci ha fatto crescere, anche gli esterni ci stanno aiutando. Questa compattezza del centrocampo ci dà buoni risultati. Scamacca? Sono contento per lui, sta lavorando per migliorare e ha fatto una buona partita. Ha avuto diverse occasioni, se lavora così crescerà». Nel finale Gasperini ha commentato anche la prestazione di De Ketelaere: «Mi è piaciuto molto sotto tutti gli aspetti, atleticamente e tecnicamente. Ha giocato bene, è stato un riferimento per la squadra. Penso che sia stata la sua miglior partita».