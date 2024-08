Gasperini: «Bella gara, abbiamo un impianto di squadra solido»

«Abbiamo un impianto di squadra indubbiamente solido, in un momento di apparente difficoltà i ragazzi sono passati sopra tutto». Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria esterna per 4-0 contro il Lecce nella gara d’esordio della Serie A 24/25. «Abbiamo messo in campo una prestazione molto bella, sotto tutti gli aspetti - analizza in prima battuta Gasperini -. Questa squadra, in una situazione apparente di difficoltà, mostra dei giocatori che passano sopra tutto, vanno in campo e giocano. Una grande emozione per i debuttanti, Retegui e Brescianini, ai quali faccio i complimenti. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene, che ho incontrato da avversari e che è stato facile inserire, anche grazie ad una squadra che li aiuta e che li mette in condizione di fare bene. Lookman e Koopmeiners? A me sono state date le giuste garanzie - commenta il tecnico -. Nessuno si aspettava questa situazione, per questo al momento navigo a vista. Non so cosa accadrà, ma il mio compito è quello di assemblare il più possibile insieme alla società. Chiaro che poi la definizione della rosa l’avremo effettivamente il 31 agosto. Abbiamo un impianto di squadra indubbiamente solido, dalla difesa al centrocampo, con giocatori che da anni sono all’Atalanta, garantendo una qualità dei gioco sempre competitiva».