Gasperini: «Bene in fase difensiva, potevamo fare meglio in ripartenza»

«In fase difensiva abbiamo fatto benissimo, concedendo davvero poco. Dovevamo accettare i loro lanci lunghi ma la nostra difesa si è comportata bene. Potevamo sicuramente fare meglio in ripartenza, c’era la possibilità di fare qualcosa in più. Volevo un po’ più di coraggio. Abbiamo dimostrato di avere un’anima, ma non abbiamo fatto una buona partita sul piano tecnico». Lo ha dichiarato ai microfoni i Dazn il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della vittoria 1-0 in casa del Verona. «Bisogna avere più coraggio, c’erano le condizioni per rischiare. Eravamo in vantaggio e si poteva fare meglio, solo in poche occasioni siamo stati precisi. Koopmeiners? È arrivato come centrocampista difensivo - ha ribadito -, tendeva a giocare basso. Ho pensato che avesse un dinamismo e un tiro incredibile che lo porta a fare tanti gol. Dispiace per De Ketelaere che ha sbagliato un gol fatto. Per Lookman era una partita complicata per le loro caratteristiche ma hanno fatto tutti la loro parte, andavano sostenuti da tutta la squadra».