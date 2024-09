Gasperini, bene il tridente nerazzurro: «E che spettacolo giocare a calcio in un teatro così bello al Gewiss Stadium»

«La svolta è stata andare in vantaggio nel finale di primo tempo, ma potremmo anche smetterla di prendere gol sui cross in area e sugli sviluppi delle palle inattive. Però siamo stati bravi a sfruttarne una sul 2-2 a nostro favore». Gian Piero Gasperini, commentando il 3-2 in rimonta alla Fiorentina di domenica 15 settembre, ammette gli errori difensivi : «Hien è uscito per scelta tecnica e perché a rischio di secondo giallo, non è stata una buona giornata per lui», sottolinea l’allenatore dell’Atalanta.

«Possiamo rimproverarci di non aver sfruttato quattro situazioni per chiudere la partita. La condizione è da migliorare, come l’attenzione sulle palle dentro l’area. Dall’Inter avevamo subito gol anche da rimessa laterale: non si può sempre prenderne così - prosegue il tecnico nerazzurro -. In difesa De Roon serve ancora e ha giocato meglio che a centrocampo, in panchina c’è solo Kossounou che è arrivato da poco. In avanti invece Zaniolo va recuperato al meglio perché siamo un po’ corti. Il tridente fa la differenza, ma non si può giocare sempre in tre perché non ci sono cambi».