Gasperini: «Buona la prima, non era facile: va dato grande merito a tutti»

«Buona la prima», sintetizza Gian Piero Gasperini. L’esordio è una vittoria, impreziosita da segnali positivi e qualche elemento su cui continuare a lavorare. Ma la copertina non poteva che prendersela Charles De Ketelaere: «È appena arrivato, credo ci sia molto da lavorare con lui, ma ha qualità importanti. Sia per lui, sia per Scamacca dobbiamo trovare la migliore condizione». Oltre i singoli, appunto, «la vittoria è frutto di tutta la squadra: è stata una partita difficile, in un caldo esagerato, e va dato grande merito a tutti. Non era facile, nel secondo tempo siamo venuti fuori meglio: la vittoria ci sta tutta. Abbiamo avuto dei cambi molto favorevoli, senza nulla togliere a chi è uscito, ma in queste condizioni chi entra ed è fresco ha un vantaggio»