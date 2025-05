Gasperini: «Champions League traguardo fantastico»

«Sono veramente felice per Sulemana , ha sempre avuto un rispetto e un’educazione straordinaria, già prima aveva fatto un tiro pericoloso, quest’anno c’è stato poco spazio perché davanti c’erano giocatori che non hanno mai mollato». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma che ha dato ai bergamaschi la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

«Sono felice perché è un traguardo secondo me fantastico per l’Atalanta, siamo stati vicino a Napoli e Inter per qualche settimana, ma questo penso fosse il massimo dei nostri traguardi, abbiamo messo in fila Juve, Lazio, Roma, Fiorentina, Bologna, tutte squadre fortissime. L’Atalanta è ancora qui, è stata una stagione lunga, con alcuni picchi fantastici, con qualche momento di difficoltà, ma ci siamo ripresi. Futuro? Questa è una serata bellissima, abbiamo due settimane per goderci questa stagione, ricca anche in Champions. Ci sarà tempo e modo per pensare al resto».