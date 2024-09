Gasperini: «Ci siamo sciolti dopo un buon inizio»

«Siamo partiti bene, creando anche delle situazioni, poi piano piano ci siamo sciolti, con poca energia, abbastanza svuotati con diversi elementi. È successo già nel finale di primo tempo, l’inizio del secondo è stato devastante, da quel momento lì non siamo stati in grado di reagire». Lo ha dichiarato in conferenza stampa Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta per 3-2 contro il Como, martedì 24 settembre.

«I nuovi? Avremo bisogno di tempo per inserirli, in prospettiva bisogna lavorare e farli crescere, in questo momento dobbiamo recuperare la condizione, soprattutto in una fase in cui giochiamo tante partite, non possiamo avere giocatori in condizione come questa sera. Gli 11 gol subiti? Sì, mi preoccupa molto anche se sono tutti gol diversi. Questa sera li abbiamo presi su azione, spero che giocare più partite possa farci trovare ritmo ed equilibrio», ha concluso.

Zappacosta: siamo andati in difficoltà

«Siamo andati da subito in difficoltà. Loro si muovono bene e noi siamo stati sottotono. E così vai in difficoltà contro squadre che hanno qualità. Non siamo stati all’altezza nonostante il vantaggio. Abbiamo avuto l’occasione per chiudere la gara e invece siamo sempre arrivati in ritardo rispetto agli avversari. Loro poi giocano un ottimo calcio e alla fine abbiamo perso». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn Davide Zappacosta. «Non è mai bello perdere. L’umore è basso ma ci sono tante partite e possiamo subito rialzare la testa. Cercheremo di farlo», ha aggiunto.