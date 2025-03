Gasperini dopo la sconfitta: «Scudetto discorso chiuso, ora pensiamo alla Champions»

«Nell’arco di una stagione partite così ci possono stare. Anche con i cambi di stagione e le gare delle nazionali. Il gol rocambolesco sul finire del primo tempo ci ha complicato la giornata». Gian Piero Gasperini analizza con realismo il ko subito dalla sua Atalanta al Franchi. «Quando capitano partite del genere devi aver la forza di resettare e pensare alla prossima gara. Ci è mancata completamente l’energia necessaria per creare occasioni e mettere in difficoltà la Fiorentina. Non avevamo velocità, né forza nelle gambe, e così diventa davvero complicato vincere una partita».

Difficoltà fisiche

Preoccupato Gasperini non lo è, «però è evidente che nelle ultime partite siamo mancati in qualcosa, oggi più del solito. Il problema principale è stato fisico quando non hai brillantezza atletica non riesci a saltare l’uomo». La scelta Retegui-Lookman dall’inizio? «La rifarei. La direzione di gara di Doveri? C’è stata forse un episodio nel primo tempo per un fallo di mano ma alla fine è stata una direzione ordinaria senza problemi».

«Per lo scudetto credo sia un discorso chiuso, il sogno è svanito nella gara contro l’Inter» Gasperini archivia definitivamente il discorso scudetto e sottolinea, invece, come l’obiettivo che può essere raggiunto è quello della qualificazione alla Champions League: «Per lo scudetto credo sia un discorso chiuso, il sogno è svanito nella gara contro l’Inter. Nonostante tutto, siamo lì a giocarci qualcosa di importante e siamo ancora terzi. È uno stimolo che deve spingerci a ripartire subito».

«Dobbiamo cambiare passo»

Restano otto gare, «di cui cinque nel nostro stadio, e vogliamo giocarcele al massimo. Abbiamo ancora un buon margine sulle inseguitrici, ma dobbiamo assolutamente cambiare passo». Infine, sul proprio futuro: «Quello che succederà non so, non ho motivo adesso di parlarne».

Obiettivo Champions