Gasperini è senza molte alternative: Pasalic favorito nel 3-4-1-2 anti Real

Tra infortunati di lungo corso (Scamacca e Scalvini), infortunati recenti (Toloi e Zaniolo) e vicende di mercato (Koopmeiners e Touré), la squadra nerazzurra dovrà infatti sopportare ben sei assenze . Atalanta quindi che dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 contro i campioni d’Europa. A difendere i pali Musso , i tre difensori saranno Hien in posizione centrale, Djimsiti a destra e Kolasinac a sinistra. Sulle corsie laterali Zappacosta a destra e Ruggeri a sinistra, mentre nel cuore del centrocampo giocherà la consolidata coppia formata de Roon e Ederson. Fin qui non dovrebbero esserci dubbi.

Qualche chance anche per Retegui

Qualche incertezza in più in avanti. Se l’Atalanta giocherà con il 3-4-1-2 come sembra, Pasalic sarà un’importante chiave tattica nel ruolo di trequartista incursore. Di punta De Ketelaere a destra e Lookman a sinistra che scatteranno da posizione defilata per non offrire punti di riferimento agli avversari. L’unica possibile alternativa potrebbe essere l’impiego di Retegui dal 1’ al posto di Pasalic, per comporre un tridente pesante, o di De Ketelaere per un 3-4-1-2 con i due attaccanti più vicini.