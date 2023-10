Gasperini: «Il Genoa di Gilardino sa far gol». Sulle scommesse: «Difficile commentare senza notizie certe»

«Gilardino l’ho avuto quanto sono subentrato al Genoa la seconda volta (2013-2014, ndr) e fece 16 gol. La squadra era in difficoltà, ma ci riprendemmo subito e l’anno dopo tornammo in Europa. Come tecnico, salendo dalla Primavera, ha lasciato subito l’impronta». Alla vigilia dello scontro contro la parte più importante del proprio passato, Gian Piero Gasperini inquadra la sfida nell’ottica maestro-allievo: «Come centravanti era un campione, per lui parla la carriera. Come allenatore mi ricorda Bocchetti al Verona e Palladino al Monza, capace di dare immediatamente un gioco e una filosofia», rimarca l’allenatore dell’Atalanta in vista del match che si disputerà domenica 22 ottobre alle 18 al Gewiss Stadium.