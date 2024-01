Gasperini: «Il Milan è uno scoglio, ma lo abbiamo già battuto»

«Il Milan è uno scoglio, è evidente. Ma abbiamo intenzione di passare il turno contro una squadra già battuta due settimane fa». Gian Piero Gasperini , battuto il Sassuolo agli ottavi, mantiene fermo l’obiettivo stagionale della Coppa Italia : «È una competizione dalla formula un po' sbilanciata, a volte è a sfavore e per andare avanti tocca vincere a San Siro. Noi siamo intenzionati ad andare fino in fondo», precisa l’allenatore dell’Atalanta.

Gasperini elogia la prestazione di squadra e anche qualche singolo che di solito fa la riserva: « Miranchuk è in grande condizione ed è stato super , sono contento per De Ketelaere e Holm che ha fatto la sua miglior partita da quando è con noi. Un gran bel segnale - continua -. La partecipazione di tutti e tre gli attaccanti ha prodotto due gol di qualità di De Ketelaere. M i è piaciuta soprattutto la concentrazione , perché la Coppa Italia ha riservato sorprese clamorose: noi abbiamo avuto il piglio giusto. Poteva diventare complicato rincorrere una squadra brillante, veloce e tecnica come il Sassuolo, anche se piena di seconde linee».

Sul turnover e la strategia dei cambi, il tecnico nerazzurro conferma di aver voluto risparmiare un po' nel finale i suoi uomini chiave: «Pasalic ha giocato anche da prima punta la prima parte del secondo tempo ed era troppo stanco per arretrare in mediana. Ho preferito dare un pò di riposo ai difensori, anche se in squadra ho degli highlander». L’infermeria si sta svuotando: «Sono contento per il ritorno di Palomino dopo tantissimo tempo, è stato un modo per dargli un pò di morale. Il prossimo a rientrare sarà Rafael Toloi settimana prossima. Restano fuori solo Hateboer e Touré», spiega Gasperini. Infine, sul nuovo arrivo del calciomercato: «Hien ha fatto il primo allenamento, lo vedremo meglio domani. Ma aver recuperato tutto il resto della difesa è già un bel segnale».