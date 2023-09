Gasperini: «Importante ristabilire un passo molto spedito in casa»

«Per noi è importante ristabilire in casa un passo molto spedito – ha detto ancora Gasperini –, soprattutto in questo tipo di partite. È anche una questione di caratteristiche. Quando riavremo Scamacca, in casa ci saranno ancora più soluzioni». Viceversa «dobbiamo trovare la quadra fuori, dove dipende anche dalla qualità con cui riusciamo a “tenere” l’avversario: a Firenze e Frosinone le abbiamo buttate via, non perché abbiamo subìto molto ma perché abbiamo concesso delle amnesie. Quando non le abbiamo concesse, come a Sassuolo, abbiamo vinto. Fuori casa la difesa è sollecitata in modo diverso e qualche amnesia di troppo l’abbiamo». Anche perché, aggiunge Gasp, in campionato «se non sei a posto puoi perdere con chiunque. Devi arrivare al meglio a ogni partita, altrimenti non basta».