Gasperini: «La gara con il Genoa sarà una grande prova di maturità»

«Il Genoa è una squadra che ti fa giocare male, è sempre molto pericolosa, anche sulle palle inattive e sulle ripartenze. Ha alzato il tasso tecnico, sta mettendo le basi per puntare in alto. È una squadra che è cresciuta molto, potrà ambire anche a giocare per l’Europa, chi lo sa. Sorprende la continuità di una squadra circondata da grande entusiasmo». Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa, squadra allenata in passato per circa sette stagioni e mezzo. «In questo momento è un esempio incredibile visto l’entusiasmo che c’è, per noi sarà un gran test, giochiamo in uno stadio difficile, poi andremo a giocare a San Siro, giocheremo in stadi difficili anche in Europa, domani sarà una gran prova di maturità». Il tecnico, alla domanda sul paragone tra la prima Atalanta qualificatasi in Champions e quella attuale ha risposto che «sono due squadre diverse, ma entrambe cercano di arrivare al risultato grazie al gioco, quando una squadra è in grado di far gol poi è in grado di vincere le partite. Comunque sono squadre con caratteristiche diverse».