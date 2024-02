Gasperini: «Milan squadra forte, sarà una gara importante»

«Il Milan è una squadra molto forte, al di là del passo falso contro il Monza. Sarà una partita sicuramente importante, vale anche per la classifica». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan (domenica 25 febbraio, ore 20.45). «Le partite tra noi sono sempre state con tante occasioni da gol, siamo sempre riusciti a segnare, non la vedo una partita da zero a zero - ha aggiunto l’allenatore nerazzurro - Tutto passa da quanto sappiamo reggere gli uni gli attacchi dell’altra. Il Bologna è un avversario per il quarto posto? Assolutamente sì, ma ci penseremo dopo queste due partite. Il Bologna merita la posizione di classifica che ha ottenuto».

«Il calendario intasato? Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa già a gennaio, non è una cosa di oggi – ha detto Gasperini –. Per noi era già molto evidente anche perché l’Atalanta in quel momento era già qualificata. Però non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori. Non fa niente, ce la carichiamo sulle spalle, pensiamo partita dopo partita, a partire da domani».