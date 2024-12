Gasperini: «Non siamo più forti del Real. Sono la squadra più titolata al mondo»

«Pensare di essere superiori al Real Madrid solo perché davanti in classifica sarebbe troppo. Noi siamo più cauti, è un’euforia esagerata che lasciamo all’esterno. Indubbiamente giocheremo per ottenere il più possibile». Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia del match di Champions League, in programma martedì 10 dicembre. «Nessuna squadra può dirsi favorita contro il Real Madrid. Sarà una sfida importante per la classifica nostra e loro, giochiamo nel nostro stadio finito contro la squadra più titolata al mondo. È il coronamento al percorso straordinario di tutti questi anni», sottolinea.