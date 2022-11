Gasperini: «Ottimo primo tempo, nel secondo l’Inter ha fatto di più. Siamo in una fase di trasformazione»

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo abbiamo preso gol nell’unico episodio, anche non fortunato perché una deviazione ha tagliato fuori Palomino e Dzeko è stato bravo a sfruttare una palla innocua. È stato un peccato chiudere il primo tempo sull’1-1». Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta 3-2 contro l’Inter al Gewiss Stadium. «I punti persi da situazione di vantaggio sono qualcosa che dobbiamo rivedere. Molto spesso veniamo raggiunti anche troppo presto – ha aggiunto – non c’è il tempo di reggere il risultato e magari approfittare dell’avversario. In questo caso il gol è stato anche abbastanza sfortunato, invece nel secondo tempo l’Inter ha fatto di più e noi abbiamo sofferto anche su situazione di palla inattiva. Nel finale siamo usciti di nuovo bene, secondo me è stata un’ottima gara dell’Atalanta. Purtroppo in questo momento stiamo affrontando avversari con un alto tasso tecnico e siamo meno fortunati negli episodi».