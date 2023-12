Gasperini: «Partita brutta, questione di mentalità»

«Purtroppo non tutti i giocatori stanno avendo la stessa mentalità, problema di carattere». Così Gian Piero Gasperini , allenatore dell’ Atalanta che ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta esterna per 3-0 contro il Torino.

«Ci sarà tempo per analizzare questa partita, al termine di una prestazione veramente brutta anche se condizionata chiaramente da assenze in un solo reparto - ha commentato Gasperini -. In questo momento non tutta la squadra sta mantenendo lo stesso spirito e mentalità. Non bisogna comunque cancellare tutto, ma alcuni giocatori restano di grande esempio in campo, mentre altri fanno ancora fatica a capire la mentalità di questo gruppo. Si tratta di un problema di carattere e di indole, che tutti i giocatori hanno l’una diversa dall’altra.