Gasperini: «Partita straordinaria. Il carattere è la forza di questa squadra»

«Il carattere? Su questo non ho mai avuto dubbi, è sempre stata la forza di questa squadra. Ci sono delle partite in cui fai fatica, stiamo giocando anche l’Europa League non sempre siamo così determinati. Dico sempre che l’Europa ci dà tanto ma ci toglie anche, come infortuni ed energie. Questa sera è venuta fuori una partita straordinaria da parte nostra». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Milan.

«Lookman? Non può giocare sempre come stasera, sarebbe un mostro se lo facesse. Sta facendo un gran campionato, poi ha delle pause. Deve avere lo stesso spirito del gruppo - ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi - I fischi a Muriel? È volato anche qualche fischio, mi dispiace per Miranchuk e Muriel. Qualcuno la prossima volta, prima di fischiare Lucio, ci pensa due volte. Ha fatto un grandissimo gol, delle volte li fa così in allenamento e oggi in partita».