Gasperini: «Punti importanti per restare nel gruppo di testa, siamo lì per giocarcela»

«È importante aver fatto punti, poi la classifica si vedrà al termine del turno. Era importante vincere per restare nel gruppo di testa e prendere vantaggio su chi insegue. Adesso inizierà una gara ad eliminazione e noi siamo lì per giocarcela. Nel primo tempo troppi errori, nella ripresa superiori». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del successo per 3-1 in casa della Cremonese. «Nel primo tempo abbiamo giocato su ritmi lenti, loro stavano bene e restavano bassi. Nella ripresa loro hanno alzato il baricentro e ci siamo complicati la vita sull’episodio del rigore, ma era una gara in cui potevamo forse segnare un gol in più». Dalla panchina sono entrati i protagonisti che hanno segnato il risultato. «Fa parte un po’ della mia strategia da sempre. Tanti pensano che abbiamo una rosa enorme, ma ho 20 giocatori e se si toglie qualche infortunio arriviamo a 16 o 17. Su questi faccio affidamento. L’altra cosa è che ho sempre desiderato avere attaccanti e davanti siamo messi bene. La rosa dell’Atalanta è una delle più stringate del campionato, ma su quegli elementi faccio affidamento. Quando i giocatori entrano nel secondo tempo e l’avversario ti concede qualche spazio in più, è li che si può fare la differenza».