Gasperini: «Questa partita ci darà più forza, usciremo più determinati»

«Siamo stati presi un po' dagli episodi negativi . Io sono felice e soddisfatto della prestazione, superiore a quella del Napoli. Per questo siamo ancora più rammaricati della sconfitta. Quando incontri squadre forti non puoi fare un certo tipo di regali, altrimenti li paghi. Questa partita ci darà più forza, usciremo più determinati». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo il 3-2 incassato contro il Napoli.

Lotta per lo scudetto

«Fuori dalla lotta scudetto? Probabilmente è così, ma noi non abbiamo mai parlato o pensato allo scudetto. Il nostro percorso non deve togliere a questi ragazzi quello che di straordinario hanno fatto finora, compreso stasera, come il fatto di pensare che essersi distaccati dalla corsa scudetto sia qualcosa che penalizza. Il nostro percorso è straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di importante, anche stasera. Voi mettete sempre qualcosa di oltre: lo scudetto, le otto posizioni in Champions League, come se il resto fosse minimo. Godetevi le partite, parlate delle partite. Chi ha visto la nostra prestazione stasera sa che è tanta roba.