Gasperini regala un campetto alla sua Grugliasco: «Felicità e orgoglio» - Foto e video

«Grazie per avermi permesso la realizzazione di questa piccola struttura - ha detto l’allenatore dell’Atalanta - che per me significa felicità e orgoglio. Sono nato qui, ho vissuto qui per tanti anni: mi ricordo che in questo luogo, quando eravamo ragazzini, c’era un giardino. Le nostre porte erano le piante, per fare gol dovevi dribblare anche le piante. Quando è arrivato il campo da calcio non si poteva entrare, così noi scavalcavamo la recinzione per poi scappare quando arrivava il custode. L’idea, quindi, è stata di costruire un campo sempre aperto e libero per tutti, in cui bambini e ragazzi possano divertirsi».