Gasperini: «Siamo in un buon momento, mi aspetto una sfida equilibrata»

Parla Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera - fischio d’inizio ore 21 - a Firenze: «Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una squadra di valore, dobbiamo avere la concentrazione giusta, sarà una semifinale di Coppa ».

Riparte la caccia a quel trofeo che all’Atalanta manca dal 1963: «Ho sempre detto che la Coppa Italia è un trofeo fattibile, non ho mai pensato ad altri trofei. Siamo arrivati due volte in finale, credo che questa sia la quarta semifinale, stiamo facendo un percorso molto valido, poi non ho mai pensato che una coppa avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto».