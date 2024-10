Gasperini: «Squadra in crescita già da settimane»

«La squadra è già in crescita da parecchie settimane, poi è chiaro che i risultati fanno perdere il giudizio e la ragione. È vero che abbiamo bucato la partita col Como, ma prima c'è stata la gara con l'Arsenal. A Bologna abbiamo fatto un'ottima gara, è una squadra in crescita, ogni tanto succede di sbagliare un tempo o una partita quando si gioca con questa frequenza». Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro il Genoa.