Gasperini: «Squadra in crescita. Scamacca? Ha dimostrato il suo potenziale»

«La squadra sta crescendo ormai da un paio di settimane e ha recuperato sicurezza di gioco e geometrie più veloci. Settimo clean sheet? Ci sono dei momenti in cui corriamo qualche rischio di troppo quando abbassiamo la concentrazione. Dobbiamo molte volte muovere meglio la palla e con più sicurezza quando siamo in vantaggio». Lo ha dichiarato Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro l’Empoli. «Il fatto di giocare così tante partite anche in Europa ti arricchisce nel ritmo e dal punto di vista tattico. Ci può essere un po’ di fatica in certi momenti, però globalmente sono più i vantaggi che hai. Scamacca? Lui era partito bene, poi ha avuto qualche acciacco. Ora sta recuperando, è un ragazzo giovane e sano. Se ha continuità di partite e di allenamenti la sua condizione inevitabilmente migliora. Poteva fare stasera anche qualche gol in più: ha dimostrato quello che è il suo potenziale, soprattutto nelle conclusioni. Scamacca ha le potenzialità per essere un centravanti vero e utile per l’Atalanta e la Nazionale. Lui sta lavorando con tanta volontà per migliorare».