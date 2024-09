Gasperini studia il cambio del modulo: Brescianini al posto di De Ketelaere

La novità del martedì di Zingonia viene da Godfrey, che ha lavorato individualmente: un passo avanti rispetto alle terapie del giorno prima. L’inglese, alle prese con il mal di schiena, non dovrebbe comunque essere disponibile per l’Arsenal, avversario dell’Atalanta giovedì alle 21 al Gewiss Stadium, per la prima giornata di Champions: in ogni caso, una situazione non di eccessiva rilevanza, visto che sarebbe destinato alla panchina. Sempre solo terapie per Toloi, che si è lesionato un’altra volta il bicipite femorale e starà fuori una ventina di giorni, oltre che per Scalvini e Scamacca, che si sono rotti il crociato e ne avranno ancora per vari mesi.