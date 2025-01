Gasperini: «Tante gare ravvicinate, vittoria importante» - Le foto

«Indubbiamente non è facile giocare sempre con la stessa condizione, ci sono molte partite ravvicinate. Il campionato italiano è sempre difficile, nel primo tempo andavamo nettamente più piano e pasticciavamo nella costruzione, nel secondo abbiamo recuperato e abbiamo giocato una partita di livello. Nei 90 minuti l’Atalanta ha costruito molto, questa per noi è una vittoria molto importante». Lo ha dichiarato il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro il Como nel pomeriggio di sabato 25 gennaio.