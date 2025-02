Gasperini: «Troppi gol su palle inattive. Ci penalizzano nonostante la prestazione»

«Penso sia stata una partita bella, aperta, tra due squadre che cercavano di vincere. Purtroppo siamo perdenti sulle palle inattive, abbiamo preso gol col Torino, oggi, col Barcellona, in troppe partite ultimamente. È una situazione che ci penalizza al di là della prestazione che è stata di livello». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bologna.

La prova di Maldini

«Maldini? Ha avuto due-tre spunti di qualità, ha avuto l’occasione per far gol, è un giocatore che ci darà sicuramente una mano. Il ragazzo è sano, sono convinto che farà bene, adesso questa sera siamo usciti dalla competizione in cui siamo sempre andati avanti, ci dispiace, ma sinceramente ora abbiamo il campionato.

Il cambio di De Ketelaere

Il cambio di De Ketelaere? Abbiamo lui e Retegui, questo è il nostro reparto d’attacco, giochiamo ogni tre giorni, gli attaccanti non possono giocare così tanto, giocheremo sabato a Verona e poi in Champions League. Non riguarda solo noi, ma tutti quelli del campionato. Non è che tutti possono arrivare spremuti».