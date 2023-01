Gasperini: «Una soddisfazione passare ai quarti, stiamo crescendo»

«È una soddisfazione passare ai quarti, non è mai facile, abbiamo visto le altre partite in Coppa Italia, tante sono finite ai supplementari. Volevamo arrivare a questo risultato e ci siamo riusciti. Subiamo comunque ancora troppi gol, non siamo a livello delle big». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini al termine della partita Atalanta-Spezia, vinta 5-2 dai nerazzurri, che incontreranno l’Inter il 31 gennaio per i quarti di finale.