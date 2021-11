Gasperini: «Il Manchester United ha un attacco di valore mondiale, bisogna reggere l’urto e fare il nostro gioco»

«Il Manchester United ha un attacco di valore mondiale, bisogna reggerne l’urto per sviluppare il nostro gioco a prescindere dallo schieramento che ci troveremo contro» . Alla vigilia della difficile partita contro gli inglesi (si gioca martedì 2 novembre, alle 21 al Gewiss Stadium), l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini mette in guardia i suoi dai microfoni di Sky: «Gli avversari hanno moltissime alternative e nell’ultima partita hanno cambiato modulo, noi dobbiamo farci trovare pronti contro ogni assetto. Quando saltano gli schemi sanno metterci fisicità e capacità di reazione, come nella rimonta dell’andata», ha aggiunto.

Sul fronte infermeria, un solo passo avanti per i nerazzurri: «Palomino è recuperato e per noi è già un successo. Purtroppo ultimamente abbiamo dovuto sopperire ad assenze quasi tutte concentrate in difesa più Gosens e Hateboer (e Pessina, ndr), però ci siamo adattati bene – spiega il tecnico –. Dopo la sosta potremo avere di nuovo tutti a disposizione: i sostituti si stanno comportando bene».