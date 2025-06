Gattuso alle 24 Ore di Le Mans: «È il mio sogno che si avvera»

Il mito di Le Mans

È il quarto appuntamento stagionale del Wec, che porta il Mondiale Endurance al giro di boa, ma soprattutto è il più importante: da ogni punto di vista, dal fascino alla classifica, visto che i punti in palio sono il triplo, con assegnazione ogni otto ore. Conta arrivare in fondo, possibilmente davanti, conta restare dentro il più possibile. Poi c’è il contorno: tra sabato e domenica sono attesi quattrocentomila spettatori.

«Il sogno di ogni pilota»

Il Gatto è arrivato al sogno, anzi se l’è costruito con le proprie mani: affronta la gara della vita, tredici mesi dopo essere tornato in pista in seguito a uno stop dovuto a una brutta malattia. «È il mio sogno che si avvera: ogni pilota desidera di affrontare una volta la 24 Ore di Le Mans, la gara più bella. Con un risultato qui, entri nella storia. Sto vivendo sensazioni che non avrei mai pensato di provare: è tutto accentuato, è tutto più grande e speciale», spiega il pilota di Sarnico dalla Francia, dove è arrivato la scorsa settimana, visto che Le Mans è una maratona.

«L’adrenalina è alta, l’emozione pure: mi metto al volante con il sorriso»

La gara comincerà alle 16 di sabato 14 e durerà fino alle 16 di domenica 15 giugno, ma test e prove sono partiti in anticipo: Stefano ha fatto la sua parte, qualificando l’equipaggio al turno successivo. Gattuso corre sulla Ford Mustang numero 88 del Proton Motorsport, insieme a Dennis Olsen e Gianmarco Levorato: i tre si alterneranno al volante nella lunga cavalcata verso la bandiera a scacchi. Il trio corre nella categoria Lmgt3, quella sotto le Hypercar: è nella top ten in classifica, grazie al botto di Spa, in cui è arrivato il secondo posto. «L’adrenalina è alta, l’emozione pure: mi metto al volante con il sorriso, vedendo la gente sugli spalti, poi però quando comincio diventa una gara come tutte le altre. Puntiamo al massimo, poi dipenderà da mille fattori: in gare così ci sono troppe variabili, ma siamo motivatissimi. Vogliamo scrivere una storia incredibile». Come il Gatto si è abituato a fare.