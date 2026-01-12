Ghilardi e Ambrosini, sogno Europei con vista sui Giochi

Per arrivare ai Giochi con le ali spalancate e per dimostrare che loro, quando serve, ci sono ancora. Da mercoledì 14 gennaio a Sheffield (Gran Bretagna) con il programma corto, la bergamasca Rebecca Ghilardi, 26 anni di Pedrengo, e il suo compagno di avventure agonistiche Filippo Ambrosini cercano conferme e luce agli Europei di pattinaggio artistico, che non vedrà al via invece Sara Conti e Niccolò Macii dopo l’infortunio al ginocchio della 25enne di Zanica.

Ottava volta insieme agli Europei

«Puntiamo a essere la migliore versione di noi stessi», assicurano Rebecca e Filippo alla vigilia dell’ottava partecipazione insieme agli Europei. Secondi e terzi nelle ultime edizioni degli Europei, Ghilardi e Ambrosini cercheranno di confermare il recente feeling bergamasco con la kermesse (quattro medaglie nelle ultime tre edizioni).