Lunedì 12 Gennaio 2026
Ghilardi e Ambrosini, sogno Europei con vista sui Giochi
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Da mercoledì 14, con il programma corto, la bergamasca Rebecca, 26 anni di Pedrengo, e il compagno Filippo, saranno in gara nella kermesse continentale a Sheffield. «Faremo al nostro meglio»
Per arrivare ai Giochi con le ali spalancate e per dimostrare che loro, quando serve, ci sono ancora. Da mercoledì 14 gennaio a Sheffield (Gran Bretagna) con il programma corto, la bergamasca Rebecca Ghilardi, 26 anni di Pedrengo, e il suo compagno di avventure agonistiche Filippo Ambrosini cercano conferme e luce agli Europei di pattinaggio artistico, che non vedrà al via invece Sara Conti e Niccolò Macii dopo l’infortunio al ginocchio della 25enne di Zanica.
Ottava volta insieme agli Europei
«Puntiamo a essere la migliore versione di noi stessi», assicurano Rebecca e Filippo alla vigilia dell’ottava partecipazione insieme agli Europei. Secondi e terzi nelle ultime edizioni degli Europei, Ghilardi e Ambrosini cercheranno di confermare il recente feeling bergamasco con la kermesse (quattro medaglie nelle ultime tre edizioni).
Per l’Italia saranno in gara tra gli altri Nikolaj Memola, argento uscente, e Matteo Rizzo. A caccia del secondo pass nazione per i Giochi olimpici, Daniel Grassl, le coppie di danza Charlène Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Anna Pezzetta, con nove azzurri targati IceLab.
