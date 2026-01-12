Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Ghilardi e Ambrosini, sogno Europei con vista sui Giochi

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Da mercoledì 14, con il programma corto, la bergamasca Rebecca, 26 anni di Pedrengo, e il compagno Filippo, saranno in gara nella kermesse continentale a Sheffield. «Faremo al nostro meglio»

Rebecca Ghilardi, 26 anni di Pedrengo, e Filippo Ambrosini agli Europei di figura a Talllinn dell’anno scorso: da mercoledì 14 saranno in gara a Sheffield
Rebecca Ghilardi, 26 anni di Pedrengo, e Filippo Ambrosini agli Europei di figura a Talllinn dell’anno scorso: da mercoledì 14 saranno in gara a Sheffield
(Foto di Ansa)

Per arrivare ai Giochi con le ali spalancate e per dimostrare che loro, quando serve, ci sono ancora. Da mercoledì 14 gennaio a Sheffield (Gran Bretagna) con il programma corto, la bergamasca Rebecca Ghilardi, 26 anni di Pedrengo, e il suo compagno di avventure agonistiche Filippo Ambrosini cercano conferme e luce agli Europei di pattinaggio artistico, che non vedrà al via invece Sara Conti e Niccolò Macii dopo l’infortunio al ginocchio della 25enne di Zanica.

Ottava volta insieme agli Europei

«Puntiamo a essere la migliore versione di noi stessi», assicurano Rebecca e Filippo alla vigilia dell’ottava partecipazione insieme agli Europei. Secondi e terzi nelle ultime edizioni degli Europei, Ghilardi e Ambrosini cercheranno di confermare il recente feeling bergamasco con la kermesse (quattro medaglie nelle ultime tre edizioni).

Per l’Italia saranno in gara tra gli altri Nikolaj Memola, argento uscente, e Matteo Rizzo. A caccia del secondo pass nazione per i Giochi olimpici, Daniel Grassl, le coppie di danza Charlène Guignard-Marco Fabbri e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Anna Pezzetta, con nove azzurri targati IceLab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Rebecca Ghilardi
Filippo Ambrosini
Sara Conti
Niccolò Macii
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026