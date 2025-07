Ginnastica artistica, Treviolo sul gradino più alto del podio a Rimini. Ori anche per Testa e Nicoli

Tutti i risultati

Treviolo si è presentata con 41 ginnaste dagli 8 ai 17 anni, accompagnate dai tecnici Irene Ferraro, Anna Mantegazza, Luciana Russo, Erika Tironi e Sofia Trapattoni: oro e titolo italiano per la squadra formata da Asia Brignoli , Rebecca Falardi , Elena Maggioni , Isabelle Rota , prime in entrambe le prove e diventare così campionesse in LE avanzato Junior/Senior; bronzo per Viola Sciortino , classe 2016, in LA3 avanzato Allieve 1.

Per la Ginnastica artistica Koru un titolo tricolore e due medaglie: in LD individuale avanzato Senior 2, oro per Sofia Testa, campionessa italiana; in LD individuale base Allieve 3 argento per Francesca Zappella e bronzo per Matilde Morstabilini.