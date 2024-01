Giorgio Valli è il nuovo coach di Treviglio: sostituisce Alex Finelli

È Giorgio Valli , modenese di 62 anni, il sostituto di Alessandro Finelli , sollevato dall’ incarico domenica 20 gennaio dopo l’ennesima sconfitta della squadra a Cremona per 87-80. Il nuovo allenatore torna alla guida tecnica del team trevigliese dopo una breve esperienza di sole 11 gare all’esordio da capo allenatore nel campionato 2000-2001 quando la Mascio militava in serie B1.

Poi si è seduto sulle panchine di Ragusa, Sassari, Forlì, Scafati, Avellino, Dubai e sino all’anno scorso Mantova in A2. Nella breve comparsata a Treviglio era stato voluto da general manager Euclide Insogna e aveva continuato il lavoro sulla crescita del settore giovanile impostato da Alberto Mattioli .

Purtroppo in prima squadra i risultati non hanno soddisfatto le aspettative della società e il tecnico è stato tagliato dopo 11 gare. Dopo quell’esperienza nella sua carriera ha ottenuto buoni risultati soprattutto con la Virtus Bologna nelle vesti di vice coach. A Treviglio prende in mano una squadra dal potenziale molto alto che sino a qui tuttavia, ha avuto un rendimento altalenante e a dir poco insoddisfacente.